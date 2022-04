மருத்துவ மாணவர்களுக்கு டேப்லெட்.! முதல்வரை வாழ்த்தி கவிதை படித்த மாணவி! உருக்கமாக பேசிய மாணவிகள்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை, தமிழ்நாடு எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், 7.5 சதவிகித ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற்ற மாணவர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கையடக்க கணினிகளை வழங்கினார்.

மருத்துவப் படிப்பு சேர்க்கைக்கு ஒன்றிய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்குகோரி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதோடு, இதற்கான சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறார்.

அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வில் தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம், இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி படிப்புகளுக்கான சேர்க்கையில் 7.5 சதவிகித ஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் சட்டம் இயற்றப்பட்டு, அமுலுக்கு வந்தது.

English summary

the Chief Minister of Tamil Nadu presented Stalin tablets to students enrolled in medical and dental courses under the 7.5 per cent quota in chennai mgr medical university