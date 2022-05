எல்லோருக்கும் பொதுவான முதல்வர்.. தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்ல மாட்டாரா? சட்டசபையில் அனல் பறந்த வாதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரமலான், கிறிஸ்துமஸ் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் தமிழக முதல்வர் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காதது ஏன் என அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நத்தம் விசுவநாதன் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் திமுக ஆன்மிகத்துக்கு எதிரான கட்சி என சித்தரிக்கும் நிகழ்வு நடைபெறுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

2022ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஒவ்வொரு நாளும் இன்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது.

விவாதத்தின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு பதிலளித்து பேசினார். மேலும் சில முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினும் பதிலளித்தார்.

English summary

AIADMK mla Natham Viswanathan has questioned why the Tamil Nadu Chief Minister did not wish Deepavali, Chief Minister Stalin answer that held to portray the DMK as an anti-spiritual party