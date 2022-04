இந்த அரசு அல்ல, உங்க அரசும் இல்ல, இது நம்ம அரசு! நரிக்குறவ மக்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய முதல்வர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே ஆவடி பகுதியில் உள்ள நரிக்குறவர் இன மக்களை நேரில் சந்தித்து கலந்துரையாடிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், யூடியூபில் பேசிய மாணவிகள் திவ்யா, அஸ்வினி ஆகியோரின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு பேசியதோடு, இது நம்ம அரசு என பேசி நரிக்குறவ மக்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.

கடந்த மாதம் ஆவடி பகுதியில் நரிக்குறவர் இனைத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றித் தருமாறு முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.

தொடர்ந்து அவர்களிடம் வீடியோ கால் மூலம் பேசிய முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அவர்களது பகுதிக்கு நேரில் வருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.

நரிக்குறவர் இன வீட்டில்... பாசி மணியை அணிந்து கொண்டு டீ, இட்லி சாப்பிட்ட முதல்வர்

English summary

During a face-to-face meeting with the Narikkuvar community in the Avadi area near Chennai, Chief Minister Stalin mentioned the names of students Divya and Aswini who spoke on YouTube and said that this is our government and immersed the Narikkuvar people in flexibility.