மீண்டும் வருகிறது சென்னை சங்கமம்! 4 நாட்கள் 16 இடங்களில் கலை விழா! சூறாவளியாக களமிறங்கிய கனிமொழி!

சென்னை: சென்னையில் வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

நாட்டுப்புற கலை விழாக்களை சென்னை சங்கமம் என்ற பெயரில் நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகளில் பம்பரமாக சுழன்று வருகிறார் கனிமொழி எம்.பி.

சென்னையில் 16 இடங்களில் சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளதால் அதற்கான இடம் தேர்வு உள்ளிட்ட பணிகளில் சூறாவளியாக சுற்றி வருகிறார் கனிமொழி.

English summary

Chief Minister Stalin will inaugurate the Chennai Sangamam program on January 14 in Chennai. Kanimozhi MP is busy in the progress of conducting folk art festivals under the name of Chennai Sangamam.