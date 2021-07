ஆமா.. அமைச்சர்கள் ஆபீஸ் வெளியே ஏன் இவ்வளவு கூட்டம்.. விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அமைச்சர்களை பார்க்க தினந்தோறும், ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் கூடுவதால் கோட்டையே மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது.

இதை கவனித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்களுக்கு அதிரடியாக ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வந்துள்ளார்.

விஷயம் இதுதானாம்.

English summary

When MK Stalin went to the Secretariat, the Chief Minister came to a know that the people were waiting outside the rooms of ministers. The Chief Minister has instructed the ministers to meet the party members in the constituency itself as much as possible and to avoid unnecessary crowds at the Secretariat.