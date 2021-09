ஸ்டாலின் போட்ட கமிட்டி.. நூற்றாண்டு நாளில் தரமான சம்பவம் .. என்னென்ன நன்மை கிடைக்க போகிறது

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சமூகநீதி அரசாணையின் நூற்றாண்டு நாளில் சமூகநீதி கண்காணிப்புக் குழு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அமைத்துள்ளார். இந்த குழு மூலம் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பதவிகள், பதவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் ஆகியவற்றில் சமூகநீதி அளவுகோல் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யப்போகிறது. எனவே இனிமேல் சமூக நிதி பெயரளவில் இல்லாமல் செயல் அளவில் உறுதியாகி உள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: "சமூகநீதி அரசாணையின் நூற்றாண்டு நாள்" *திராவிட இயக்கம் என்பது சாமானியர்கள் உயர்வதற்காக, சாமானியர்களால் சரித்திரம் படைக்கப்பட்ட - தொடர்ந்து படைக்கப்படும் உயரிய வரலாற்றைக் கொண்டது" என்று முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். இந்த வரலாறு இன்று நேற்றல்ல; நூற்றாண்டுத் தொடர்ச்சியைக் கொண்டது ஆகும்.

1916-ஆம் ஆண்டு தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் என்ற பெயரால் தொடங்கப்பட்ட நீதிக்கட்சியானது அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் சமூகநீதி, தீண்டாமை ஒழிப்பு, ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமை, சுயாட்சிக் கருத்துகள் ஆகியவற்றுக்காக குரல் கொடுத்தது. 1920-ஆம் ஆண்டு நடந்த முதல் தேர்தலில் வென்ற நீதிக்கட்சி ஆட்சியானது இதனை பல்வேறு அரசாணைகள் மூலமாகச் செயல்படுத்தியது.

மகப்பேறு விடுப்பு கொடுப்பதில்... எந்த பாரபட்சமும் இல்லை... உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு உறுதி..!

English summary

"I am proud to set up the Social Justice Monitoring Committee on the centenary of the Social Justice Government," said Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.