எங்கு என்று சொன்னால் நான் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கத் தயார்.. ஸ்டாலின் அளித்த 'நச்' பதில்

சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஸ்டாலினிடம், ஒருவர் ஆக்சிஜன் வசதியுள்ள படுக்கைகள் குறைவாக உள்ளதே என்று செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு பதில் அளித்த ஸ்டாலின், எங்கு இல்லை என்று சொன்னீர்கள் என்றால் நான் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறேன் என்று பதில் அளித்த வாயடைக்க வைத்தார்.

ஒரு நல்ல அரசுக்கு விமர்சனங்களை தாக்கும் பக்குவமும், குறைகளை சுட்டிக்காட்டினால் சரி செய்ய தயாராக இருப்பதும் தான் சிறந்த கொள்கை. அதை தான் ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் முதல்வராக பதவியேற்ற அடுத்த சில நாட்களிலேயே வெளிப்படுத்த தொடங்கினார்.

கொரோனா பரவல் அதிகரித்த போது, தானே நடவடிக்கை எடுக்காமல், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகளை அழைத்து பேசி என்ன செய்யலாம் என்று கருத்துக்களை கேட்டார். அவர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார் ஸ்டாலின்.

English summary

Tamilnadu chief minister MK Stalin answered a question from reporters. mk stalin replied that he was ready to take action on the question of whether the beds with oxygen facilities were low.