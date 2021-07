கைத்தறி ஆடைகளுக்கு பிராண்ட் பெயர்... நெசவாளர்களின் வருமானத்தை உயர்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கைத்தறியை உயர் வருவாய் பிரிவினரிடம் கொண்டு செல்வதன் மூலம் நெசவாளர்களின் வருமானத்தை உயர்த்த வேண்டும். அரசு ஊழியர்கள் வாரம் இரண்டு நாட்கள் கைத்தறி ஆடைகளை உடுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கைத்தறி, கைத்திறன், துணி நூல் மற்றும் கதர் துறையின் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. பின்னர் அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளை முதல்வர் வழங்கினார்.

அப்போது பேசிய முதல்வர் கோ-ஆப் டெக்ஸ் நிறுவனம் புதிய அணுகுமுறையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகிறது. பாரம்பரியத்தை இளைய தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்ப்பது, அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற கைத்தறி ஆடைகளை வடிவமைப்பது ஒருங்கிணைந்த விற்பனை வளாகங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

தடுப்பூசி ஒதுக்கீட்டில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரி செய்க... 1 கோடி தடுப்பூசி அனுப்புங்கள் - ஸ்டாலின்

English summary

Raise the income of the weavers by taking the handloom to the higher income section. Chief Minister MK Stalin has said that government employees should be instructed to wear linen clothes two days a week.