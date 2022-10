‛‛ஒற்றை ஓட்டு’’ அண்ணாமலை.. செந்தில் பாலாஜியை விமர்சிப்பது ஏன்? பிளாஷ்பேக் சொன்ன திமுக ராஜீவ் காந்தி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருவது ஏன் என்பது பற்றி திமுகவின் செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார். சட்டசபை தேர்தலில் அண்ணாமலை பெற்ற ஒற்றை ஓட்டு பற்றிய பிளாஷ்பேக்கை அவர் கூறினார்.

கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது. இதில் ஜமோசா முபின் என்பவர் இறந்தார். இவரிடம் 2019ல் என்ஐஏ விசாரணை நடத்தி இருந்தது.

இதில் சதிச்செயல்கள் இருக்கலாம் என கருதப்பட்டது. மேலும் ஜமேஷா முபின் உடன் தொடர்பில் இருந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மீது உபா சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணை என்ஐஏவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

