படாரென உடைந்த உராய்வு கம்பி! பாதியில் நின்ற கோவை இன்டர்சிட்டி.. சென்னை-பெங்களூர் ரயில் சேவை பாதிப்பு

சென்னை: சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு செல்லும் இன்டர்சிட்டி ரயிலின் உயர் மின்னழுத்த உராய்வு கம்பி உடைந்ததால் ரயில் பாதி வழியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு மற்றும் மைசூர் செல்லும் ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

சென்னையிலிருந்து வழக்கமாக பிறபகல் 2.30 மணிக்கு தினமும் கோவைக்கு இன்டர்சிட்டி ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் கடந்த 1997ம் ஆண்டிலிருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடக்க காலத்தில் பயண நேரம் 10-12 மணி நேரமாக இருந்த நிலையில், ரயிலின் வேகம் படிப்படியாக கூட்டப்பட்டு தற்போது இது 7.45 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

சொல்லப்போனால் சென்னையிலிருந்து திருப்பத்தூர் ஜோலார்பேட்டை வரை செல்லும் ரயில்களில் வேகமாக பயணிக்கக்கூடியது இந்த ரயில்தான். அதற்கேற்றால் போல குறிப்பிட்ட சில ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே இது நின்று செல்லும் என்பதால் இந்த ரயிலுக்கு பயணிகள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு இருக்கிறது. இன்றும் இந்த ரயில் எப்போதும் போல சென்னை சென்டரலிலிருந்து பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு புறப்பட்டுள்ளது.

Intercity train from Chennai to Coimbatore has been halted midway due to a broken high voltage friction wire. Due to this, trains from Chennai to Bengaluru and Mysore have been halted here and there.