கோல்ட் காபி முதல் பலாப்பழ ஐஸ்கிரீம் வரை! ஆவினில் அறிமுகமான 10 புதிய பொருட்கள்! விலை தெரியுமா?

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆவின் நிறுவனம் புதிதாக 10 பொருட்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிதாக ஆவினில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள பொருட்கள் என்னென்ன? அதன் விலை எவ்வளவு? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆவின் நிறுவனம் மூலம் பால், ஐஸ்கிரீம், இனிப்பு, நெய் உள்ளிட்ட பால் சார்ந்த 100க்கும் அதிமான பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்ட்டு வருகின்றன. இதற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் ஆவின் சார்பில் புதிதாக 10 பொருட்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள ஆவின் தலைமையகத்தில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் இன்று புதிய 10 பொருட்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

Aavin Company has introduced 10 new products in Tamil Nadu. What are the newly introduced products in Aawin? How much does it cost? The full details have been released.