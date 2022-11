வெட்கம்..மகாவெட்கம்! காசிக்கு போயிருக்கிறார்கள் சிலர்..பாவத்தைக் கழுவவா? யாரை சீண்டுகிறது முரசொலி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உத்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் காசி தமிழ் சங்கமம் பாவத்தைக் கழுவவா? தமிழுக்கு இதுவரைச் செய்த பாவத்தைக் கழுவ வேண்டாமா? என திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்திர பிரதேச மாநிலம் காசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. 'ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்' என்ற உணர்வுடனும், தமிழ் மொழியையும், கலாசாரத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தும் நோக்கத்திலும் காசி-தமிழ் சங்கமம் நடக்கிறது என பாஜக கூறி வருகிறது.

சுமார் ஒரு மாதம் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்த நிலையில் இளையராஜாவின் இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. மேலும் இரு மாநில கலாச்சாரங்களையும் ஒற்றுமைகளையும் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட இருக்கிறது.

