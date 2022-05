ஒரு மாதத்தில் 18 கொலை என்பது பொய்!10 கொலைதான் நடந்துள்ளது! சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் பேட்டி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களில் 18 கொலைகள் நடந்து இருப்பது என்பது தவறான தகவல், இந்த மாதத்தில் மொத்தம் சென்னையில் 10 கொலைகள் மட்டுமே நடந்துள்ளது. அந்த பத்து கொலைகளிலும் நான்கு கொலைகள் ஏற்கனவே முன்விரோதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நடந்தவை என சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக போதைப்பொருட்கள் கஞ்சா கள்ளச்சாராயம் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது காவல்துறையினரை மட்டுமல்லாது பொது மக்களை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இதேபோல கொலை சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாலியல் தொல்லை புகாரில் திமுக பிரமுகர் ஒருவரை துண்டு துண்டாக வெட்டி கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Chennai Metropolitan Police Commissioner Shankar Jiwal has said that 18 murders have not taken place in Chennai in the last 24 days, which is only 10 murders in total this month.