எலிசபெத் மகாராணி மறைவுக்கு தமிழக சட்டசபையில் இரங்கல்! 2 நொடி மவுன அஞ்சலி செலுத்தி மரியாதை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இங்கிலாந்து எலிசபெத் மகாராணி மறைவுக்கு தமிழக சட்டசபையில் இரங்க தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டதோடு அவை நாள் முழுவதும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

இதேபோல் மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் சிலருக்கும் தமிழக சட்டசபையில் இரங்கல் குறிப்பும், இரங்கல் தீர்மானமும் வாசிக்கப்பட்டது.

இது மட்டுமல்லாமல் எலிசபெத் மகாராணி உள்ளிட்டோருக்கு சட்டசபையில் 2 நொடி மவுன அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டது.

எலிசபெத் மறைவால்.. கோஹினூர் வைரம் இந்தியா வசம் வருகிறதா? மத்திய அரசின் பதில் இதுதான்!

English summary

A condolence resolution was read in the Tamil Nadu Assembly on the demise of Queen Elizabeth of England and they adjourned for the day. Similarly, condolence note and resolution was read in the Tamil Nadu Assembly for some of the deceased former legislators and prominent personalities. Apart from this, 2 seconds of silence was also paid to Queen Elizabeth and others.