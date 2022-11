உயர்சாதி இடஒதுக்கீடு “எங்க” திட்டம்.. எதிர்ப்பது சமூகநீதியல்ல! திமுகவை குத்திகாட்டுகிறதா காங்கிரஸ்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான 10% பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்பதாக தெரிவித்து இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, இந்த இடஒதுக்கீடு மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சிகாலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது என தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பொதுப் பிரிவினருக்கான 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்கிறது. பொரும்பான்மையான நீதிபதிகள் ஆதரவாக தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள்.

103-வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தம் சரியா, தவறா என்ற விவாதத்தில் பெரும்பான்மையான நீதிபதிகள் சரி என்றே கூறியிருக்கிறார்கள்.

English summary

Tamilnadu Congress party leader KS Alagiri, who is said that the Congress party welcomes the 10% economic based reservation for the upper caste poor, was brought during the Manmohan Singh-led Congress regime.