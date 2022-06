காங்கிரஸே பாஜக கைப்பாவை “உங்களுக்கு வந்தா மட்டும் ரத்தமா?” சூடான சிபிஎம்- தலைமைக்கு சம்பந்தம் இல்லை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ராகுல் காந்தி மீதான அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தும் காங்கிரஸ் கட்சி, கேரளாவில் பினராயி விஜயனுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவது ஏன் என இடதுசாரிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

பினராயி விஜயன் மீதான குற்றச்சாட்டு பாஜகவின் பழிவாங்கும் திட்டம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பா.ஜ.கவின் கைப்பாவையாக செயல்படுகின்றனர் என்றும் சி.பி.ஐ.எம் கே.பாலகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டினார்.

இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளித்துள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, இதில் இரட்டை நிலைப்பாடு இல்லை. கேரளாவில் காங்கிரஸார் நடத்தும் போராட்டத்தில் தேசிய தலைமையின் தலையீடு இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Communists questioned why the Congress party, which is protesting against the enforcement inquiry into Rahul Gandhi, is protesting against Pinarayi Vijayan in Kerala. Responding to the allegation, Congress leader KS Alagiri said there was no double standard.