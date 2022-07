காங்கிரஸில் மீண்டும் வெடித்த கோஷ்டி பூசல்.. 300 நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியில், மீண்டும் கோஷ்டி பூசல்கள் கடுமையாக எழுந்துள்ளன. தலைமையின் அறிவிப்புக்கு எதிராக 300க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரியின் ஆதரவாளர் ரஞ்சன் குமார் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில எஸ்.சி பிரிவு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரஞ்சன் குமார் நியமனத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து காங்கிரஸ் எஸ்.சி பிரிவு நிர்வாகிகள் 300க்கும் மேற்பட்டோர் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துள்ளதால் தமிழக காங்கிரஸில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஷின்சோ அபேவை கொன்றது ஜப்பானின் அக்னிபாத் வீரர்! பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்த காங்கிரஸ்

English summary

In protest against the appointment of Ranjan Kumar, a supporter of KS Alagiri, as state Congress SC wing president, the main functionaries of the Congress SC wing have resigned from their posts.