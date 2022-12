1000 ரூபாய் இருந்தா ’அது’ சின்னமலை ரெட் லைட் போர்ட்! வார்னிங் கொடுத்த சென்னை போலீஸ்! அலர்ட் ஆன ஓனர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மும்பையின் சிவப்பு விளக்கு பகுதி போல சென்னை சின்னமலை பகுதியில் விடுதி ஒன்றில் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் பெண்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கலாம் என டிஜிட்டல் விளம்பர போர்டு வைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் காவல்துறையினரின் எச்சரிக்கையை அடுத்து அந்த விளம்பரம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

உலக நாடுகள் பலவற்றில் பாலியல் தொழில் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை அது இன்னமும் குற்றமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. பல மாநிலங்களில் தற்போது வரை அந்த தடை அமலில் இருக்கிறது.

அதே நேரத்தில் மும்பை காமாத்திபுரா பகுதியில் பாலியல் தொழில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. ரெட்லைட் ஏரியா என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இங்கு பெண்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்வுகள் தற்போது வரை நடக்கிறது.

