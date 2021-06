ரத்தக் கொதிப்பு ரமேஷ் குமார், சுடு தண்ணி சுப்பிரமணி, தும்மல் சேகர்.. இது வேற லெவல் வாழ்த்து!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திருமணங்களுக்கு கட் அவுட் வைக்கும் கலாச்சாரம் தமிழகத்தில் அத்துமீறிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. போஸ்டர்கள், கட்ட அவுட் மூலமாக மணமகன் மற்றும் மணமகள் தோழர், தோழிகள் தங்களை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது வாடிக்கையாகி விட்டது.

வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதித்து அதன் மூலமாக புகழ் வருகிறதோ, இல்லையோ , நான்கு போஸ்டர்களை அடித்து அதில் தங்கள் முகத்தை இடம்பெற வைத்து ஊரில் உள்ள நாலு பேர் பார்த்து தாங்கள் புகழ் அடைந்து விட்டதாக தங்களுக்குத் தாங்களே திருப்திப் பட்டுக் கொள்ளும் மனப்பான்மை தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களிடம் அதிகரித்து விட்டது என்று தான் சொல்லவேண்டும்.

இணையதள சேவையை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது.. ஜி 7 நாடுகள், இந்தியா வெளியிட்ட கூட்டறிக்கை

சீசனுக்கு சீசன் இதுபோல திருமண பேனர் மற்றும் கட் அவுட்டுகள் வைப்பதில் புதுமை புகுத்தப்படுகிறது .

English summary

A wedding cut out is going viral in social media in Tamil nadu where friends of the bride and bridegroom greets with covid related words.