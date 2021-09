கொரோனா : தமிழகத்தில் 10 ஆயிரம் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் 20 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டம்

Chennai

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 10 ஆயிரம் முகாம்கள் நடத்தி ஒரேநாளில் 20 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ம.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்கள் என மொத்தம் 40 ஆயிரம் மையங்களில் நடைபெற உள்ளதாகவும் அமைச்சர் ம.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Minister of People's Welfare M. Subramanian has stated that steps are being taken to vaccinate 20 lakh people in one day by conducting 10 thousand camps across Tamil Nadu. Minister M. Subramanian has said that it will be held in a total of 40,000 centers in Tamil Nadu such as primary health centers, government hospitals, schools and important places.