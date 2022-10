கோவை மக்கள் குற்றவாளிகளா.. ஆளுநர் ரவி பேச்சால் சிபிஎம் அப்செட்.. "பதவிக்கு அழகில்லை" என கண்டனம்

Chennai

சென்னை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் திட்டமிட்ட சதி என பாஜகவினர் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கோவையில் நிகழச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுநர் ரவி "பயங்கரவாதத்தை‌ உருவாக்கக் கூடிய இடமாக கோவை‌ உள்ளது" என்று கூறியிருந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன.

இந்த கருத்துக்கு சிபிஎம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. ஒரு‌‌ தனித்த நிகழ்வை‌ காரணம் காட்டி, ஒட்டுமொத்த‌ மக்களை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்துவது அவர் வகிக்கும் பொறுப்புக்கு அழகல்ல என அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

The Coimbatore car cylinder blast incident sent shockwaves across Tamil Nadu. The BJP is constantly criticizing the incident as a planned conspiracy. In this case, Governor Ravi, speaking at an event in Coimbatore, had said that "Coimbatore is a place where terrorism can be created". CPM strongly condemned this comment. Party's state secretary K. Balakrishnan has said that putting the entire people in the criminal cage is not befitting of his responsibility.