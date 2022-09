பிரத்யேக செயலிகள் தேவையில்லை.. இனி வாட்ஸ் அப் மூலம் ஃபாஸ்டேக் ரீசார்ஜ்.. எப்படி தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: வாட்ஸ் அப் செயலி மூலம் நேரடியாக ஃபாஸ்டேக் ரீசார்ஜ் செய்யும் நடைமுறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஃபாஸ்டேக் ரீசார்ஜ் செய்வதற்காக பிரத்யேக செயலிகல் பயன்படுத்த தேவை இல்லாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கையில் சுங்கச்சாவடிகள் பணம் செலுத்த வேண்டும். அப்படி ஒவ்வொரு வாகனமாக பணி செலுத்தும்போது, நீண்ட நேரமாகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் பணம் செலுத்த தாமதாம் ஆகும்போது, போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் ஏற்படுவதாகவும், பணப்பரிமாற்றத்தில் முறைகேடு நடைபெறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை சார்பாக ஃபாஸ்டேக் (FASTAG) முறை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் ஃபாஸ்டேக் கட்டாய முறை அமலுக்கு வந்தது - இல்லாதவர்களுக்கு இருமடங்கு கட்டணம் வசூல்!

Customers of IDFC FIRST can recharge their FASTags directly through the IDFC FIRST WhatsApp chatbot. They Can Recharge their FASTags through the new payments on WhatsApp service.