சந்தோஷப்படாதீங்க முதல்வரே.. அதிமுக பற்றி பேசும் தகுதியே திமுகவுக்கு இல்லை.. பொங்கிய சி.வி.சண்முகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய சி.வி.சண்முகம், ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க முதல்வரே.. உங்கள் மகன் உதயநிதிக்கு விரைவில் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைப்பீர்கள். அது நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

cv Shanmugam ஆவேசம் | அந்த பதவியெல்லாம் காலாவதி ஆகிவிட்டது

மேலும், அதிமுக என்பது ஜனநாயக முறையில் நடத்தப்படும் இயக்கம். இது அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரம். உங்களுக்கு ஏன் வயிறு எரிகிறது? என முதல்வர் ஸ்டாலினை சாடியுள்ளார் சி.வி.சண்முகம்.

மேலும், திமுக என்ன ஜனநாயக முறைப்படி நடக்கிற கட்சியா? அதிமுகவைப் பற்றி பேசும் தகுதி திமுகவுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார் சி.வி.சண்முகம்.

இதுக்கும் திமுக தான் காரணமா? இதென்னப்பா புதுக் கதையா இருக்கு! அன்று அப்பா! இன்று மகன்!

English summary

CV Shanmugam has said that DMK and MK Stalin are not have quality to talk about AIADMK.