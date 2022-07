கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்! வாங்க மக்களே கூடுவோம்! வதந்தி பரப்பிய ’அட்மின்’! சல்லடை போடும் சைபர் கிரைம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மர்ம மரணம் தொடர்பாக கலவரம் மூண்ட நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், சென்னை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவி மரணம் குறித்து வதந்தி பரப்பியதாக சிலரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வரும் சைபர் கிரைம் போலீசார், பல்வேறு வாட்ஸ் ஆப் குரூப்களின் அட்மின்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளி வளாகத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.மாணவியின் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி அவரது பெற்றோர்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் மாணவி படித்து வந்த பள்ளி முன்பு நேற்று முன்தினம் திடீரென 500-க்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அது வன்முறையாக மாறியது. பள்ளியில் இருந்த வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதோடு, பள்ளியில் இருந்த பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டது.

English summary

Amid the riots over the mysterious death of a schoolgirl in Kallakurichi, the cybercrime police, who have arrested and investigated some people for spreading rumors about the girl's death in various areas including Kallakurichi, Villupuram, Chennai and Dindigul, are investigating the admins of various WhatsApp groups.