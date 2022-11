இதான் கடைசி நாள்.. விவசாயிகளே! பயிர் காப்பீடு செய்திட மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழையால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள நிலையில் விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசம் இன்றோடு நிறைவடைகிறது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "வெள்ளம், புயல் போன்ற இயற்கைச் சீற்றங்களினால் பயிர்கள் பாதிக்கப்படும்போது, தமிழக விவசாயிகளின் நிதிச்சுமையை குறைக்கும் வகையில், 2022-23 ஆம் ஆண்டில் பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக, மாநில அரசின் காப்பீட்டுக்கட்டண மானியமாக ரூ.2,339 கோடி நிதியினை ஒதுக்கீடு செய்து, முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சம்பா நெல் சாகுபடி தற்போது முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. சம்பா, தாளடி, பிசானப் பருவத்தில் இதுவரை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள 24.13 இலட்சம் ஏக்கர் நெற்பயிரில், 5.90 இலட்சம் ஏக்கர், 10.38 இலட்சம் விவசாயிகளால் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்க! விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள்!

English summary

Thousands of acres of agriculture lands flooded in Tamil Nadu due to the northeast monsoon, the deadline for farmers to apply for crop insurance ends today.