மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழகத்தில் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடைய இருந்த நிலையில் இன்னும் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணை இணைக்காததால், ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் ஒரு மாதத்துக்கு நீட்டித்து தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் , ஆதார் அட்டை எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் 2 கோடியே 30 லட்சம் வீட்டு மின் இணைப்புகள் உள்ளன. இவற்றை தவிர 22 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகள், 11 லட்சம் குடிசை மின் இணைப்புகளும் இருக்கின்றன.

அசத்தும் சோலார் மின் உற்பத்தி; அட, நம்ம பழனியா இது? - மாற்றிக் காட்டிய ஸ்டாலின் அரசு

English summary

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has extended the deadline for linking Aadhaar number by another month as more than 1 crore people have not linked their Aadhaar number in Tamil Nadu.