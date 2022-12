மழையோடு வரும் கிறிஸ்துமஸ்.. 2 நாள் சம்பவம் இருக்கு! குமரியை நெருங்கும்“சக்கரம்” -உங்க ஊருக்கு வருமா?

Chennai

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் குமரி கடல் பகுதி நோக்கி நகர்ந்து செல்வதால் டிசம்பர் 25 மற்றும் டிசம்பர் 26 தேதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், "தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று (23-12-2022) காலை 08:30 மணி அளவில் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சுமார் 480 கிலோமீட்டர் கிழக்கே நிலை கொண்டுள்ளது.

இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு-தென்மேற்கு திசையில் மெதுவாக இலங்கை வழியாக குமரிக்கடல் பகுதிகளை நோக்கி நகரக் கூடும்.

As the low pressure zone is moving towards the Kumari Sea area, there is a possibility of heavy rain on December 25 and December 26, according to a notification issued by the Chennai Meteorological Department.