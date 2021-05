எடப்பாடி பழனிச்சாமி vs ஓபிஎஸ்.. எதிர்க்கட்சி தலைவர் யார்.. "டெல்லி" போடும் "அந்த" பிளான்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியை நியமிப்பதா, பன்னீர்செல்வத்தை தேர்ந்தெடுப்பதா என்பதில் அதிமுக கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. முதல்வராக முக ஸ்டாலின் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பதவி ஏற்றார்.

66 இடங்களைப் பிடித்து பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது அதிமுக. இந்த நிலையில்தான் எதிர்க்கட்சி தலைவராக யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பற்றி முடிவு செய்ய, அதிமுக சட்டசபை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கடந்த 7ம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது.

English summary

Who will be the leader of the opposition for Tamilnadu assembly as both Edappadi Palaniswami and O Panneerselvam factions want the post for their leader and sources says, Delhi is supporting ops.