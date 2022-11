ஈபிஎஸ் டீம் ‘டாப்’ தலைவருக்கு டெல்லி புள்ளியின் அசைன்மென்ட்? அதே நாளில் நடந்த மீட்டிங்! கேம் மாறுதே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்லியில் இருக்கும் அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர் மூலம், பாஜக மேலிடம், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இணைப்புக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி, அமித்ஷா சென்னை வரும்போதெல்லாம் சந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என சீறிய அதே நாளில் தான் டெல்லியில் ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு நடைபெற்றது.

அதிமுக மூத்த எம்.பி தம்பிதுரை, பாஜக அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை சந்தித்தார். தம்பிதுரை, பியூஷ் கோயலுக்கு நெருக்கமானவர் என்ற வகையில், இந்த சந்திப்பின்போது அவருக்கு முக்கியமான பணிகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.

தம்பிதுரை, அதையொட்டிய வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், அவர் ஓபிஎஸ் தரப்பினரோடு தொடர்ந்து டச்சில் இருந்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விட்டு விலகும் இபிஎஸ்! பியூஷ் கோயலை சந்திக்க சம்மன் அனுப்பிய பாஜக? தம்பிதுரை சந்திப்பு பின்னணி என்ன?

English summary

reports are circulating that, Through a key AIADMK leader in Delhi, BJP top leader is making efforts for the OPS-EPS merger. An important meeting was held in Delhi on the same day that Edappadi Palaniswami was furious.