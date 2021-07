ஸ்டாலின் கையெழுத்து போட்ட ஹூண்டாய் கார்.. எகிறிய டிமாண்ட்.. கடைசியில் புஸ்ஸுன்னு போச்சே!

Chennai

சென்னை:சென்னை அருகே ஹூண்டாய் நிறுவனத்துக்கு சமீபத்தில் விசிட் செய்தார் முதல்வர் முக ஸ்டாலின்.இந்தியாவில் தனது ஒரு கோடியாவது வாகனத்தை உற்பத்தி செய்து சாதித்துள்ளது ஹூண்டாய் நிறுவனம்.

ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் அல்கசார் என்ற எஸ்யூவி வகை வாகனம் தற்போது சந்தைக்கு வருகிறது அல்லவா, அதுதான் ஒரு கோடியாவது வாகனம்.

எனவே அதன் மீது ஸ்டாலின் தனது கையெழுத்தை போட்டார். காரின் போனட் பகுதியில், வாழ்த்துக்கள் என்று குறிப்பிட்டு முக ஸ்டாலின் என்று தனது கையெழுத்திட்டு ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி என்பதையும் எழுதி இருந்தார் ஸ்டாலின்.

English summary

Hyundai Alcazar car on which Tamil Nadu chief minister MK Stalin has signed on the occasion of, 1,0000000th protection from the Indian branch is not for sales, the company said.