தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்றது..கூடுதல் பாதுகாப்பு காரணமாக அசம்பாவிதங்கள் இல்லை - டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

சென்னை : தமிழ்நாடு முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்றது எனவும், பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதால் வன்முறைச் சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட்டதாக தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக இன்று தேர்தல் நடத்தப்பட்டது

மொத்தம் 12,838 பதவிகளுக்கு தேர்தல்கள் நடைபெற்ற நிலையில், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கோவை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் விதிமீறல்கள் நடந்ததாகவும், பணப்பட்டுவாடா நடந்ததாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

Tamil Nadu Police Chief Silenthrababu has said that the local government elections in Tamil Nadu were held peacefully and that extra security was provided at the tense polling booths to prevent violence.