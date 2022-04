நிச்சயமாக இது ஆன்மீக அரசுதான்.. ஸ்டாலின் அரசை மனசார புகழ்ந்த தருமபுரம் ஆதீனம்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் நடைபெறுவது ஆன்மீக அரசுதான் என்று தருமபுரம் ஆதீனம் கூறியுள்ளார். தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்த பின்னர் இதனைக் கூறியுள்ளார். அரசு தனது கொள்கையை கவனித்து கொள்வது போல நாங்கள் எங்களது கொள்கையை பார்க்கிறோம்

தமிழகத்தில் உள்ள ஆதீனங்களுடன் தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார். தருமபுரம் ஆதீனம், காஞ்சிபுரம் ஆதீனம், திருவாவடுதுறை ஆதீனம், திருவண்ணாமலை ஆதீனம், குன்றக்குடி அடிகளார், சூரியநாராயண ஆதீனம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அழகிய மணவாள ஜுயர், சிவக்கிரக யோகிகள் மடத்தின் ஆதீனம் உட்பட 11 ஆதீனங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

பிரசாந்த் கிஷோர் முன் வைத்த 4 ஷாக் நிபந்தனைகள்.. கட்சியே காலியாகும் என வெலவெலத்த காங். மேலிடம்!

இந்த ஆலோனையில், அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, செயலாளர் சந்திமோகன், ஆணையர் குமரகுருபரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். வரும் மே 5ம் தேதி அறநிலையத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடக்க உள்ள நிலையில் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தினர்.

English summary

Dharmapuram Athenam has said that what is happening in Tamil Nadu is a spiritual state. The Chief Minister said this after meeting MK Stalin at the General Secretariat.