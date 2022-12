அரசு கூடவா? இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் பரபரப்பு புகார்.. அரங்குகளில் நீலத்தை அனுமதிக்க மறுப்பதாக வேதனை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மார்கழியில் மக்கள் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் சபாக்களின் கூட அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும், நீலம் பண்பாட்டு மையம் என்றாலே அனுமதி கிடைப்பது இல்லை எனவும் இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை சுமத்தி உள்ளார். கலைவாணர் அரங்கில் மார்கழியில் மக்களிசை நிகழ்ச்சி நடத்த பல முறை முயன்றும் எதுவும் நடக்கவில்லை என அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் அட்டக்கத்தி திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானர், அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் கார்த்தியை வைத்து மெட்ராஸ் படத்தை இயக்கினர்.

சமூக ஏற்றத்தாழ்வு, சென்னையின் உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வியலையும் பேசும் இந்த திரைப்படங்கள் பிரமாண்ட வெற்றியை பெற்றனர். இதனால் ரஜினியை வைத்து காலா, கபாலி ஆகிய படங்களை இயக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார்.

மொத்தம் 39 பேருக்கு ’ஃபாரின்’ கொரோனா! அடுத்த 40 நாட்கள் ரொம்ப முக்கியம்! ரெடியாகும் மத்திய அரசு!

English summary

Director Pa Ranjith has made sensational allegations that even Tamil Nadu government councils are refusing permission to hold public music programs at Margazhi and Neelam cultural center is not getting permission.