ஆவின் ஸ்வீட் எடு..தீபாவளி கொண்டாடு.. 3200 டன் இனிப்பு..ரூ.250 கோடி விற்பனை இலக்கு

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆவினில் 3200 டன் இனிப்பு தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார். ரூ. 250 கோடி விற்பனை இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே பட்டாசும் பலகாரமும்தான். அதுவும் தரமான பலகாரங்களை சாப்பிட வேண்டும் என்றுதான் பலரும் விரும்புவார்கள். பல இனிப்பு கடைகள் பலகார சீட்டுகளை பிடித்து மக்களுக்கு இனிப்பு, காரங்களை வழங்குவார்கள்.

கடந்த ஆண்டு தீபாவளியின் போது இந்த இனிப்பு வகைகள் ரூ. 85 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே உள்ள 275 பால், இனிப்பு வகை பொருட்களுடன், நெய் பாதுஷா, கருப்பட்டி அல்வா, நட்ஸ் அல்வா, காஜு கட்லி உள்ளிட்டவற்றுடன் புதிதாக 9 இனிப்பு வகைகள் அறிமுகப்படுத்தபட்டுள்ளது.

நெருங்கும் தீபாவளி பண்டிகை! பிரபல இனிப்பு கடைகளுக்கு டஃப் கொடுக்கும் ஆவின்! விலை பட்டியல் தெரியுமா?

