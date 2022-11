அடுத்த பிறந்த நாளில் அமைச்சர்! நாளைய திமுக தலைவர் ‘உதயநிதி ஸ்டாலின்’!ஆரூடம் சொல்லும் அன்பில் மகேஷ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்றைய இளைஞரணி செயலாளரை நாளைய திமுக தலைவர் ஆக்குவதற்கு தட்டியம் ( அடித்தளம்) போடுகிற நிகழ்வாக தான் இன்று உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான முக ஸ்டாலினின் மகனும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் நடிகருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்.

அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் மற்றும் அவரது ரசிகர் மன்றத்தினர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதி உதவி மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வழங்கினார்.

