ராமதாசுக்கு, ஸ்டாலின் தந்த "பிறந்த நாள் பரிசு"! பூரிப்பில் பாமக.. ஒரே நெகிழ்ச்சி.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடன் திமுக இணக்கமாக இருப்பது போல முதல்வர் ஸ்டாலின் எடுத்து வரும் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகிறார்கள்.

முதல்நாள் ராமதாசுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து.. அடுத்த நாள் அவருக்கு "பிறந்தநாள் பரிசு" என அசத்தியுள்ளார் ஸ்டாலின்.

இதனால்தான் திமுக மற்றும் பாமக கூட்டணி பற்றிய பேச்சு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் இப்போது புயலென கிளம்பியிருக்கிறது.

'மனநிறைவளிக்கிறது, உளமார்ந்த நன்றிகள்..' 10.5% வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு அரசாணை.. ராமதாஸ் ட்வீட்

English summary

Chief minister and DMK president MK Stalin is closing towards PMK founder Ramadoss. Latest political developments suggest DMK and PMK coming closer than before. Will this became a political alliance? here is the analysis.