திமுக + பாஜக கூட்டணி ரெடி.. காங்கிரஸை கழட்டி விட சொல்லிட்டாங்க.. 'பகீர்' கிளப்பிய சி.வி.சண்முகம்!

சென்னை : வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையவுள்ளது உள்ளது என்றும், திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தவர்கள் ஓடப் போகிறார்கள என்றும் அதிமுக எம்.பி சி.வி.சண்முகம் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெய்வேலியில் அதிமுக சார்பில் தமிழக அரசு, என்.எல்.சி நிர்வாகத்தைக் கண்டித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், ராஜ்யசபா எம்.பியுமான சி.வி.சண்முகம் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய பாஜக அரசு சொல்லும் பணிகளை வாயை மூடி தன் தலையில் தூக்கிவைத்து திமுக அரசு செய்து வருகிறது என சி.வி.சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK MP CV Shanmugam said that DMK-BJP alliance is going to be formed in the coming parliamentary elections and those who are in alliance with DMK are going to run away.