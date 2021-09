எங்கு போட்டி..? நீங்களே பேசி சுமூக முடிவெடுங்கள்.. மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு திமுக தலைமை ஃப்ரீடம்..!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் யார் யார் எங்கெங்கு போட்டியிடுவது என்பது குறித்து கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்து பேசி சுமூக முடிவெடுக்குமாறு மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு திமுக தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இதன் மூலம் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அமைக்கப்பட்ட மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தொடரும் என்பதை திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் உணர்த்தியுள்ளார்.

9 மாவட்டங்களில் மொத்தம் மூன்றாயிரத்து 67 இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Dmk cheif says, The decision to allocate seats to the coalition parties can be made by the district secretaries