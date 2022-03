பறந்த அதிரடி உத்தரவு..முதல்வரின் சொந்த ஊரில் இருந்தே தொடங்கிய மாற்றம்.. ராஜினாமா செய்த து.தலைவர்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தோழமைக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற திமுகவினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற திமுக தலைவரின் உத்தரவை அடுத்து அவரது சொந்த ஊரான திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகர்மன்றத் துணைத் தலைவர் பதவியை பாண்டியன் என்பவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

நகராட்சித் தலைவர் பேரூராட்சித் தலைவர் நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சிகளான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது கட்சித்தலைமை அறிவிப்பை மீறி ஏராளமான இடங்களில் திமுகவினர், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தலைவர் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை கைப்பற்றினர்.

''கூட்டணி அறத்தைக் காத்த தலைவர்'' - முதல்வரைப் புகழ்ந்த கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள்

English summary

Pandian has resigned as deputy chairman of the Thiruthuraipoondi town council in his hometown of Thiruvarur district following an order from the DMK chief to resign after winning seats reserved for allied parties.