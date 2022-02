"கறுப்பு ஆடு" சிக்குகிறது.. ரகசிய ஆர்டர் போட்ட ஸ்டாலின்.. இருக்கு, கச்சேரி இருக்கு.. என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை: திமுக தலைமையானது, கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு மிக முக்கியமான உத்தரவு ஒன்றினை ரகசியமாக பிறப்பித்துள்ளது.. இதைக் கேட்டு, நிர்வாகிகள் தரப்பு வெலவெலத்து போயிருக்கிறார்களாம்..!

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எளிதில் வெற்றி என்பது கிட்டாமல், பல இடங்களில் போராடி வெற்றி பெற்றது திமுக..

சில இடங்களில் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனது.. இது தொடர்பான வருத்தம் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இன்னமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது.. கூடுதலாக, 20 இடங்களில் அதிகமாக வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் என்பதே அவரது கணக்கு.

