மின்துறைக்கே 'ஷாக்' கொடுத்த அதிமுக அரசின் பொய்கள்! - பழங்குடி பகுதிகளில் குறைகளை சரி செய்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒன்றரை ஆண்டுகளில் ஒன்றரை லட்சம் இலவச மின் இணைப்புகளை வழங்கி சாதனைப் படைத்துள்ளது, திமுக அரசு. சொல்லப்போனால், 1989 ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதியின் ஆட்சிக் காலத்தில்தான் இந்தியாவிலேயே விவசாயிகளுக்கு முதன்முதலாக இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகமானது. அந்தப் பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே உண்டு.

தமிழ்நாட்டை திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி ஆட்சி செய்தாலும் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் தடைபடாமல் செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. அதற்குக் காரணம், நாட்டின் உயிர்நாடியான உழவர் குடிமக்களை உள்ளடக்கிய திட்டமாக இது வடிவமைக்கப்பட்டதுதான்.

அதனால்தான், ஆட்சிகள் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறவில்லை. அந்தளவு தொலைநோக்குடன் சிந்தித்து செயல்வடிவம் கொடுத்தார், மு.கருணாநிதி.

2 பேர் யார்.. அமைச்சரவை திடீர் மாற்றம்?.. 10வது கேட் வாசலில்.. 2வது மாடி ரூமில்.. பூரிப்பில் திமுக

English summary

DMK government has set a record by providing one and a half lakh free electricity connections in one and a half years. In 1989, during the regime of Karunanidhi, the first scheme of providing free electricity to farmers was introduced in India.