இது ’திராவிட மாதம்’.. அதிரடி திட்டங்களை வெளியிட்ட திமுக ஐடி விங்.. அசத்தும் டிஆர்பி ராஜா!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செப்டம்பர் மாதத்தை திராவிட மாதமாக கொண்டாடப்படுவதாக திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினர் அறிவித்துள்ளனர். இதற்காக ஐடி விங் தரப்பில் பல்வேறு ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ், பயணம் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் செயலாளர் டிஆர்பி ராஜா எம்எல்ஏ தலைமையில் திமுக அரசின் சாதனைகள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்கள் என தீவிரமாக இயங்கி வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் ஒவ்வொரு விமர்சனத்திற்கும் சமூக வலைதளங்களில் பதில் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனைகள், கொள்கைகள் மற்றும் சிறப்புகளை அனைத்து மாவட்ட மக்களுக்கும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் செப்டம்பர் மாதம் திராவிடம் மாதமாக கொண்டாடப்படுகிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் பெரியார், அண்ணா இருவரும் பிறந்த மாதம் என்பதால் திராவிட இயக்க அரசியலில் முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகிறது.

மிமிக்ரி ஆடியோ.. புதுசா வந்தவன் செய்த வேலை.. ஸ்டாலின்கிட்ட கேட்பீங்களா.. நிருபரிடம் எகிறிய எச் ராஜா

English summary

DMK IT team has announced that the month of September will be celebrated as Dravidian month. For this, arrangements are being made by the IT Wing for various programs like Twitter Spaces, and Field Trips.