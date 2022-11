சீனியர்கள் அப்செட்.. ‘ஏக்கம் தீரும்’.. இணைய உடன்பிறப்புகளுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன ஐடி விங் செயலாளர்!

Chennai

சென்னை : இணையத்தில் பல ஆண்டுகளாக திமுகவுக்காக களமாடும் சீனியர்களுக்கு பதவிகள் வழங்கப்படும் என்பதை சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளார் திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டி.ஆர்.பி.ராஜா.

திமுகவின் துணை அமைப்புகளின் மாநில நிர்வாகிகள் சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்டனர். அதில், மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து வந்த பலருக்கு பதவிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இது திமுகவில் நீண்டகாலமாகப் பணியாற்றி வருபவர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. திமுக ஆட்சியில் இல்லாத காலம் முழுவதும் சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பணியாற்றியவர்களை கைவிட்டு, புதிதாக கட்சியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு உயரிய பொறுப்புகளை அளிப்பதா என திமுகவினர் கொந்தளித்து வருகின்றனர்.

State administrators of DMK wings were appointed recently. Among them, many people those who came from alternative parties have been given posts. This has displeased the long-serving members of DMK. In this case, DMK IT Wing Secretary TRP Raja hinted that seniors will be given posts.