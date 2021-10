தி.மு.க பிரமுகர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை.. 'சாவுக்கு காரணம் மனைவிதான்'..உருக்கமான வீடியோ.. மனைவி கைது

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் தி.மு.க பிரமுகர் தூக்குபோட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர். சென்னை ராயப்பேட்டை முகமது உசேன் தெருவை சேர்ந்தவர் வித்யா குமார்(34).

இவர் சவுண்ட் சர்வீஸ் கடை நடத்தி வந்தார். மேலும், தி.மு.க பிரமுகரான இவர் 115-வது வார்டு தி.மு.க இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராகவும் இருந்து வந்தார்.

English summary

