பொய் சொல்ல அவங்களே கூச்சப்படல.. உண்மை பேசும் நாம ஏன் தயங்கனும் - தொண்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வாட்ஸ்அப்பில் வதந்தி பரப்புவோரின் வாய்ஜாலச்சதியினை முறியடித்து நம் சாதனையைப் பரப்புவோம் எனவும், பொய் சொல்வதற்கே சிலர் கொஞ்சமும் கூச்சப்படாதபோது, உண்மையைப் பேசுவதற்கு நீங்கள் ஏன் தயங்குகிறீர்கள்? என திமுக தொண்டர்களுக்கு திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் எழுதிய மடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இந்நிலையில், "சாதனையைச் சொல்வோம்; களத்தை வெல்வோம்" எனக் குறிப்பிட்டு திமுகழக தொண்டர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மடல் எழுதியுள்ளார். அதில் "நம் உயிருடன் கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு, உங்களில் ஒருவன் எழுதும் மடல் என தொடங்கியுள்ளார்.

சமூக நீதி கூட்டமைப்பு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்துடன் சோனியா, ராகுலை சந்தித்த டி.ஆர்.பாலு!

English summary

Why do you hesitate to tell the truth when some people are not even a little embarrassed to lie that we will spread our record by breaking the rumors of those who spread rumors on WhatsApp? As mentioned in the letter written by DMK leader Stalin to the DMK volunteers.