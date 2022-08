5ஜி ஏலத்தில் முறைகேடு.. ரூ.5 லட்சம் கோடியில், 1.5 லட்சம் கோடி இங்கே! மற்ற பணம் எங்கே? ஆ.ராசா கேள்வி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 5 ஜி அலைக்கற்றை ஏலத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்தியாவில் 5 ஜி அலைக்கற்றை ஏலத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை சில மாதங்களுக்கு முன் அனுமதி அளித்தது. இந்த 5 ஜி சேவை கொண்டு வரப்பட்டால், 4 ஜியை விட 10 மடங்கு அதிக வேகத்தில் இணையதள வசதிகள் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும். இந்தியாவில் 5 ஜி சோதனை சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டன.

DMK Member of Parliament A. Raja has alleged that there has been malpractice in the 5G spectrum auction. They said that after the 2G spectrum auction, the government lost Rs.1.76 lakh crore. The central government has said that the 5G spectrum will be auctioned for Rs.5 lakh crore. But it has gone to Rs.1.5 lakh crore.