‛தமிழ்நாடு’ பெயரை ஏற்காததால் தான் காமராஜரே தோற்றார்..திமுக எம்பி ஆ.ராசா பரபர பேச்சு! சொன்னது என்ன?

சென்னை: காமராஜர் பல அணைகளை கட்டினார். இருப்பினும் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என பெயர் வைக்கவில்லை. அது அவருக்கு மிகப்பெரிய குறைபாடாக போய்விட்டது.தமிழ்நாடு என்ற பெயரை காமராஜர் ஏற்று கொள்ளாதததால் தான் அவருக்கு வீழ்ச்சி தொடங்கியது. அதேபோல் தற்போது தமிழ்நாடு என சொல்ல சிலர் பயப்படுபகிறார்கள். அவர்களுக்கும் வீழ்ச்சி தொடங்கி உள்ளது'' என திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ ராசா பரபரப்பாக பேசினார்.

தமிழ்நாடு இயல், இசை நாடக மன்றம் (கலை பண்பாட்டு இயக்கம்) சார்பில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழா -இசை சங்கமம் நடந்தது. இதில் திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளரும் எம்பியுமான ஆ ராசா பங்கேற்று பேசினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திராவிடம் குறித்தும், பொங்கல் விழா குறித்தும் விரிவாக ஆ ராசா பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் ஆ ராசா பேசியதாவது:

தமிழ்நாடு பெயரை மறைக்க நினைக்கிறார்.. ஆளுநரை திரும்பப் பெறாவிட்டால்.. பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை!

