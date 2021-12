மோடி எங்களுக்கு எதிரியல்ல.. தமிழகம் வரும்போது கருப்பு கொடி காட்ட தேவை இல்லை: ஆர்.எஸ்.பாரதி பேட்டி

Chennai

சென்னை: பிரதமர் மோடி தமிழகம் வரும்போதெல்லாம் எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது போராட்டம் நடத்திய திமுக, இப்போது என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கும் எனக் கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு ஆர்எஸ் பாரதி அளித்த பேட்டியளித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டு, ஏசியானெட் தமிழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வரும் போது Go back Modi என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் செய்யப்படும்.

திமுகவை சேர்ந்த தலைவர்களும் கூட இந்த Go back Modi என்ற ஹேஷடேக்கில் ட்வீட் செய்துள்ளனர். ஒவ்வொரு முறையும் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வரும்போதும் இதுதான் நடக்கும்.

English summary

DMK Organizing Secretary RS Bharathi says Prime Minister Modi is not our enemy, Hindutva is our enemy. RS Bharathi alsi said no black flag protest against Modi's tamilnadu visit this time