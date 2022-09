அம்மா உணவகத்தில் திமுக மகளிர் அணியினருக்கு பணி? - சென்னை மேயர் பிரியா சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்றக் கூட்டம் மேயர் பிரியா ராஜன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. மாநகராட்சிக் கூட்டத்தின் நேரமில்லா நேரத்தில் வார்டு உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு மேயர் பிரியா பதிலளித்தார்.

அம்மா உணவகங்களில் திமுக மகளிர் அணியினரை பணியமர்த்த வேண்டும் என திமுக கவுன்சிலர் ஒருவர் கோரிக்கை வைக்க, அதற்கு மேயர் பிரியா பதிலளித்துப் பேசினார்.

மகளிர் சுய உதவிக் குழு மூலமாகவே அம்மா உணவகத்தில் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். வார்டு கவுன்சிலர்கள் உரிய நபர்களை பரிந்துரைத்தால் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.

இன்றைய கூட்டத்தில், இதுவரை சொத்து வரி செலுத்தாதவர்களுக்கு 2% தனி வட்டி விதிப்பு தளர்வு உள்ளிட்ட 97 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

English summary

DMK councilor demanded that the DMK women's wing cadres should be employed in Amma restaurants. Responding to that, Chennai Mayor Priya said that Amma Unavagam is running through Women's Self Help Groups.