'Do and Die'.. முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறிய புது மொழி.. டுவிட்டரில் செம வைரல்.. தூள் பறக்கும் ட்வீட்கள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக மழை, வெள்ள காலத்தில் துரித பணியை மேற்கொண்டு அனைவரது பாராட்டையும் அள்ளினார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

ஓமிக்ரான் தீவிரமாக பரவுகிறது.. இதே நிலை நீடித்தால் இன்னும் 2-3 வாரத்தில்.... ஆண்டனி விடுத்த வார்னிங்

இந்த நிலையில் நேற்று சென்னை மாதவரத்தில் நடந்த அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் 14-வது மாநில மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது முதல்வர் பேசிய பேச்சுதான் இப்போது டுவிட்டரில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறிய புது மொழியான 'Do and Die' என்ற வார்த்தை ஹேஸ்டேக் டுவிட்டரில் இப்போது வரைலாகி வருகிறது. இந்த ஹேஸ்டேக்கை வைத்து நெட்டிசன்கள் மு,க,ஸ்டாலினை பாராட்டி வருகின்றனர். அதாவது திமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்ட இணையதள வாசிகள் சிலர் 'முதல்வர் சரியாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறார்' என்று கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். ராஜா என்பவர் வெளியிட்ட ட்வீட்டில், '' செய், செய்துவிட்டு மடி" என்று தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லியதின் விளக்கம்.. ''செய், செய்து கொண்டே வாழ், இலக்கை எட்டு, சாகாதே. இதைத்தான் நம் தலைவர் Do or Die க்கு மேட்சாக "Do and Die" என்று சொல்லியுள்ளார். Do or Die , செய் அல்லது செத்துமடி என்பது பாதுகாப்புத் துறையினருக்கு பொருந்தும்;; என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Speaking at a conference of the Government Employees Union, the Tamil Nadu Chief Minister said that MK Stalin should do 'Die and Die' and die. Now the word is going viral very fast on Twitter